Гражданин Китая пытался незаконно ввезти в Екатеринбург более двух миллионов рублей

15:10 | 14.11.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники задержали гражданина Китая, прилетевшего в уральскую столицу рейсом Харбин – Екатеринбург. Через «зелёный коридор» мужчина пытался пронести более двух миллионов рублей, которые по закону подлежали декларированию (сумма более 10 тысяч долларов).



Иностранец пояснил, что не знал о декларировании, а деньги вёз сыну друга, который учится в Казани. Однако версия о незнании закона не подтвердилась, так как в России китаец владеет лесоперерабатывающим предприятием.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, по факту незаконного перемещения через границу денежных средств возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит наказание: исправительные работы либо до двух лет ограничения свободы.