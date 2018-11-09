В Ивделе «Красное и Белое» оштрафовали за товар без ценников

13:28 | 14.11.2018

potrebitel48.ru

В Ивделе на 100 тысяч рублей оштрафовали алкомаркет «Красное и Белое». Причиной стало отсутствие ценников на коньяке «Российский «Три звездочки» и бренди «Созвездие вершин».



«По результатам проверки сотрудником Роспотребнадзора было вынесено постановление об административном правонарушении ООО «Авангард» по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 100 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Юридическое лицо обжаловало решение Серовского районного суда, но облсуд оставил его без изменений.