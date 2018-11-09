В столице Урала установили памятник Герою Советского Союза Владимиру Пикалову

В Екатеринбурге, на территории бригады радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа, появился памятник Герою СССР Владимиру Пикалову – военачальнику, руководителю химических войск Министерства обороны СССР, участнику ВОВ и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.«Именно Владимир Пикалов в 1981 году стал инициатором и изобретателем тяжелой огнеметной системы, которая потом показала себя в Афганистане при решении задач, на Северном Кавказе, и сейчас модернизированные ТОС задействованы в Сирии. Это он начал ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы вводом двух бригад и пяти полков, более 20 лет руководил войсками химической защиты», – рассказал начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов.Памятник представляет собой бронзовый бюст Пикалова в парадной форме с медалями на груди. Он установлен к 100-летию образования войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.