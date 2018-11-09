СКР инициировал передачу материалов о ДТП на Фурманова

12:41 | 14.11.2018

Следственные органы инициировали передачу им материалов проверки по факту ДТП в Екатеринбурге, где водитель заехал на тротуар и сбил трёх человек, в том числе малолетнего ребёнка.



«С учётом того, что в результате данного происшествия пострадало несколько человек, в том числе малолетний ребёнок, а также в связи со значительным общественным резонансом, следственными органами СК России по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции в органы СКР для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении.



Сейчас полиция проводит проверку на предмет преступления по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).



Напомним, что сегодня утром автомобиль Honda CR-V, ехавший по Фурманова в направлении 8 Марта, вылетел на тротуар и сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с мамой и 36-летнего мужчину. Ребёнок в коме, у женщины перелом позвоночника, у мужчины перелом голени, плеча и предплечья. Водитель сказал, что перепутал педали.