В следующем году «Уральские пельмени» отметят 25-летие

В 2019 году команда «Уральские пельмени» готовится отметить 25-летний юбилей. В связи с этим актёр шоу Сергей Исаев встретился с вице-губернатором Павлом Крековым, чтобы обсудить формат празднования и различные проекты с участием «Уральских пельменей».Так, Сергей Исаев планирует провести в регионе крупный фестиваль творческих коллективов.«У нас есть идея проведения мощного концерта с участием местных коллективов: оркестровых, вокально-инструментальных, хореографических и других. Чтобы мероприятие имело успех, пригласить известных ведущих, знаменитых артистов федерального уровня. И такой гала-концерт, ярмарку талантов можно проводить каждый год, это позволит помочь начинающим свердловским артистам заявить о себе», – сказал Сергей Исаев.Кроме того, актёр предложил запустить в городе информационные трамваи с экранами внутри, где горожанам будут рассказывать о знаковых событиях региона.Напомним, что шоу «Уральские пельмени» получило телевизионную премию ТЭФИ-2018 в номинации «Юмористическая программа/шоу».