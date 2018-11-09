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12:17 | 14.11.2018
В следующем году «Уральские пельмени» отметят 25-летие
Так, Сергей Исаев планирует провести в регионе крупный фестиваль творческих коллективов.
«У нас есть идея проведения мощного концерта с участием местных коллективов: оркестровых, вокально-инструментальных, хореографических и других. Чтобы мероприятие имело успех, пригласить известных ведущих, знаменитых артистов федерального уровня. И такой гала-концерт, ярмарку талантов можно проводить каждый год, это позволит помочь начинающим свердловским артистам заявить о себе», – сказал Сергей Исаев.
Кроме того, актёр предложил запустить в городе информационные трамваи с экранами внутри, где горожанам будут рассказывать о знаковых событиях региона.
Напомним, что шоу «Уральские пельмени» получило телевизионную премию ТЭФИ-2018 в номинации «Юмористическая программа/шоу».
© «Вечерние Ведомости»
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