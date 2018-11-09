11:25 | 14.11.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внедрении Единой социальной карты, благодаря которой планируется повысить эффективность и доступность предоставления мер социальной поддержки.



Так, с помощью карты свердловчане смогут получать социальные, медицинские, транспортные услуги, а также услуги в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта.



Карта пластиковая, с электронным носителем. Срок действия – 5 лет.



«Сегодня в обществе существует запрос на повышение оперативности и качества всех государственных и муниципальных услуг с учетом потребностей всех уральцев – пожилых людей, работающих, студентов и так далее. Создание единой карты призвано сделать все услуги более доступными уральцам, упростить и облегчить всю систему представления госуслуг», – отмечал ранее губернатор.



Ответственным органом по внедрению Единой социальной карты является Министерство социальной политики Свердловской области.