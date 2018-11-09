В 2018 году нарушители пожарной безопасности в лесах Свердловской области оштрафованы на 2 млн рублей

11:05 | 14.11.2018

zoozel.ru

С начала года по фактам нарушений правил пожарной безопасности в лесах Свердловской области возбуждено 267 дел об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 257 человек. Общая сумма штрафов составила чуть более 2 млн рублей, сообщил заместитель директора департамента лесного хозяйства региона Алексей Пажетнов.



Отметим, что к нарушениям правил пожарной безопасности в лесах относится разведение костров в неположенном месте, отсутствие у арендаторов необходимых средств тушения, захламление леса и другое.