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11:05 | 14.11.2018
zoozel.ru
В 2018 году нарушители пожарной безопасности в лесах Свердловской области оштрафованы на 2 млн рублей
Отметим, что к нарушениям правил пожарной безопасности в лесах относится разведение костров в неположенном месте, отсутствие у арендаторов необходимых средств тушения, захламление леса и другое.
© «Вечерние Ведомости»
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