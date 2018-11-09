На улице Колхозников по решению суда демонтировали забор

Жительница Екатеринбурга незаконно заняла часть земельного участка, огородив его забором. Две соседки обратились в суд, который в итоге обязал екатеринбурженку перенести забор по границе земельных участков.Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, забор демонтирован под контролем судебных приставов. Права других граждан на пользование земельным участком восстановлены.