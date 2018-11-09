В ДТП на Фурманова пострадали три пешехода, в том числе ребёнок

10:18 | 14.11.2018

Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

В ДТП, которое произошло сегодня утром в районе перекрёстка 8 Марта – Фурманова, пострадали три пешехода. По имеющимся данным, это ребёнок примерно 2–3 лет, его мама, а также мужчина.



Как сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, ребёнок сейчас в коме, у матери сломан позвоночник.



Напомним, что утром автомобиль Honda CR-V, ехавший по Фурманова в направлении 8 Марта, вылетел на тротуар и сбил несколько человек. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.