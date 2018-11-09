Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел садовый дом

09:57 | 14.11.2018

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Сегодня ночью в коллективном саду на улице Европейской сгорел дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 80 кв. м.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 01:40. В тушении были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 05:10.