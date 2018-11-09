В Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил несколько человек

Сегодня утром в районе перекрёстка 8 Марта – Фурманова автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте» сообщают о трёх пострадавших, среди которых малолетний ребёнок.«ДТП на 8 Марта. Подписчики сообщают, что дама пролетела по тротуару, снесла около 10 машин, а также наехала на людей», – говорится в сообщении.Обстоятельства происшествия уточняются.