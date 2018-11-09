Коммунальная авария в районе «Екатеринбург Арены» ликвидирована

09:21 | 14.11.2018

пресс-служба ЕТК

Коммунальная авария, из-за которой в 26 домах в районе «Екатеринбург Арены» были снижены параметры подачи тепла, ликвидирована. Ремонтные работы завершились ночью, сейчас теплоснабжение и горячее водоснабжение полностью восстановлены, сообщает пресс-служба ЕТК.



«Выход воды на поверхность был зафиксирован вчера в 11:30. Повреждение было локализовано, и ремонтники приступили к работе: заменили 12 метров трубопровода диаметром 500 мм. На месте работали 23 специалиста с применением восьми единиц специализированной техники», – говорится в сообщении.



Напомним, что из-за аварии образовался провал грунта площадью около 50 кв. м, несколько автомобилей оказались в горячей воде. Сотрудники МЧС на руках вынесли из одной машины двух человек.