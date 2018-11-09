В центре Екатеринбурга полицейские закрыли кальян-бар. У заведения не оказалось никаких документов

Сегодня вечером, 13 ноября, сотрудники полиции пресекли деятельность популярного у горожан кальян-бара «Ni Hua Hua», расположенного в самом центре Екатеринбурга (пер. Химиков,4). С жалобой на работу заведения в правоохранительные органы обратился координатор проекта «Народный контроль» «Единой России» Дмитрий Чукреев. По его данным, в кальянной отсутствовала лицензия на продажу спиртного. В ходе проверки информация подтвердилась.По вызову на место приехали участковые уполномоченные отдела полиции №9. Сотрудники заведения изначально предприняли попытку скрыть следы правонарушения, спрятав меню. Также они отрицали, что посетители могут приобрести спиртное, несмотря на то, что перед вызовом полицейских один из активистов »Народного контроля» заказал здесь вино.«Руководитель кальянной не смог предоставить никаких документов на право осуществления предпринимательской деятельностью, отсутствовал договор аренды помещения. Полицейским была предъявлена лицензия на право розничной продажи алкоголя, но она принадлежала ночному клубу «Lift12», расположенному в паре кварталов отсюда. При осмотре помещения было найдено несколько пятилитровых канистр с предположительно алкогольной продукцией неустановленного происхождения», – говорит Дмитрий Чукреев.Один из участковых уполномоченных сначала отказался изымать алкогольную продукцию, сославшись на решение вышестоящего руководства. После того, как полицейскому было сообщено, что о его действиях будет доложено в подразделение собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области, он изменил свое решение, начав изъятие спиртного.Дмитрий Чукреев также отмечает, что в заведении выявлены серьезные нарушения противопожарной безопасности. Так, выяснилось, что автоматическая система пожаротушения и система оповещения о пожаре не функционирует, что может в случае ЧП может привести к трагическим последствиям.