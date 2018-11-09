Еще три года в Екатеринбурге не будет второй ветки метро

21:01 | 13.11.2018

Фото: rg.ru

Как минимум три года в Екатеринбурге не собираются проектировать новую ветку метро. Об этом сообщил депутат Владимир Крицкий на заседании гордумы.



По словам Крицкого, чиновники не планируют проектировать вторую ветку метро, так как в бюджете на 2019–2021 годы нет на это средств. Этот вывод депутат сделал, проанализировав план бюджета на 2019 год.



Напомним, что экспертами за последний год было выявлено падение количества перевезенных в метро пассажиров на один миллион человек. Так, было потеряно 28 миллионов рублей в бюджете.