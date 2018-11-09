В Екатеринбурге потратят 3,5 миллиона на проверку состояния старинных мостов

20:54 | 13.11.2018

Фото: trassa.narod.ru

Администрация Екатеринбурга потратит 3,5 миллиона рублей на проведение экспертизы состояния старинных мостов. Соответствующая документация опубликована на официальном портале госзакупок.



Эксперты будут проверять древнюю плотину Исетского пруда, мост на улице Малышева, мост на улице Декабристов и плотину на реке Ольховке. Согласно документам, на исследование Плотинки потребуется 2,1 миллиона рублей, моста на Декабристов – 460 тысяч рублей, плотины на Ольховке и моста на улице Малышева – по 500 тысяч рублей.



Отметим, обследование моста на Малышева и Ольховке планируется произвести до конца года, Плотинку и мост на Декабристов проверят до конца февраля 2019 года.