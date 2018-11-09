Улицу в центре Екатеринбурга замостят гранитными плитами

20:20 | 13.11.2018

Фото: pravdaurfo.ru

Проспект Ленина в центре Екатеринбурга решили выложить гранитными плитами – такую задачу поставил губернатор Евгений Куйвашев перед мэром города Александром Высокинским. Об этом Высокинский рассказал в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний».



Ожидается, что гранитные плиты толщиной 100 миллиметров будут лежать на проспекте Ленина от улицы 8 Марта до УПИ. Когда начнутся работы по укладке плит, Высокинский не уточнил. Также мэр Екатеринбурга упомянул о решении вопроса благоустройства набережной Исети за Макаровским мостом.



Отметим, что другой участок проспекта Ленина реконструировали ещё в прошлом году для ЧМ-2018 по футболу. На ремонт дороги от улицы Московской до площади 1905 года потратили почти 500 миллионов рублей, однако тогда уложенная заново брусчатка на площади почти сразу пошла волнами.