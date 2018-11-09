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20:20 | 13.11.2018

Фото: pravdaurfo.ru

Улицу в центре Екатеринбурга замостят гранитными плитами

Проспект Ленина в центре Екатеринбурга решили выложить гранитными плитами – такую задачу поставил губернатор Евгений Куйвашев перед мэром города Александром Высокинским. Об этом Высокинский рассказал в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний».

Ожидается, что гранитные плиты толщиной 100 миллиметров будут лежать на проспекте Ленина от улицы 8 Марта до УПИ. Когда начнутся работы по укладке плит, Высокинский не уточнил. Также мэр Екатеринбурга упомянул о решении вопроса благоустройства набережной Исети за Макаровским мостом.

Отметим, что другой участок проспекта Ленина реконструировали ещё в прошлом году для ЧМ-2018 по футболу. На ремонт дороги от улицы Московской до площади 1905 года потратили почти 500 миллионов рублей, однако тогда уложенная заново брусчатка на площади почти сразу пошла волнами.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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