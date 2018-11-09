В Екатеринбурге пройдет бой-реванш между Галиевым и Брандао

20:10 | 13.11.2018

Фото: организаторы турнира Fight Nights Global

В рамках турнира Russian Cagefighting Championship 5 в Екатеринбурге пройдёт бой между уральским бойцом Венером Галиевым и бразильцем Диего Брандао. Предстоящий поединок для Галиева станет реваншем за поражение, сообщает пресс-служба RCC.



Турнир состоится 15 декабря. Ранее спортсмены встречались в 2017 году на турнире Fight Nights Global, тогда Брандао одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Отметим, Вернер Галиев в случае победы может претендовать на третий бой с Ахмедом Алиевым за чемпионство в своём дивизионе.



За время своей карьеры Галиев провёл 39 поединков, в 29 из них одержал победу. Сейчас боец возглавляет Федерацию смешанных единоборств Свердловской области. Соперник Галиева Диего Брандао провёл 34 боя, среди которых 22 победы. Также боец сражался с Конором МакГрегором, где потерпел поражение.