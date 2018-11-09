В Екатеринбурге открылся музей в водонапорной башне

19:51 | 13.11.2018

Фото: the-village.ru

Сегодня в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие музея в отреставрированной водонапорной башне на Плотинке. Ранее об открытии музея на своей странице в Facebook сообщил директор Музея истории города Сергей Каменский.



В честь открытия башню украсили огромным красным бантом. Теперь каждый желающий сможет посетить музей Плотинки и жителей башни: экскурсии будут проводиться за 100 рублей, для льготных категорий граждан – за 50 рублей. В ходе экскурсий гражданам будут рассказывать об истории башни и людях, которые раньше в ней жили.



Отметим, что водонапорная башня, символ Екатеринбурга, была построена в 1880-е годы. Тогда она обслуживала железнодорожные мастерские. С 1946 по 1960-е годы башня была жилым зданием, далее она использовалась как сувенирная лавка, музей металла. В 2016 году башню передали Музею истории Екатеринбурга.



Напомним, что на создание действующей экспозиции у сотрудников музея ушло около года.