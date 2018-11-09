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17:42 | 13.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Двое свердловчан, до смерти избившие бывшего учителя физики, осуждены на 20 лет

Двое жителей посёлка Рудничный города Краснотурьинска приговорены к 10 годам в колонии строгого режима каждый за умышленное причинение вреда здоровью человека, что повлекло его смерть.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в ноябре прошлого года молодые люди 1993 и 1999 года рождения пришли к своему знакомому – 65-летнему бывшему учителю физики. Обвиняемые были пьяны, на фоне конфликта они жестоко избили мужчину, а уходя, прихватили из квартиры телевизор. В итоге пострадавший скончался в больнице.

Кроме наказания в виде реального лишения свободы, осуждённые выплатят родственникам погибшего более 600 тысяч рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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