Счётную палату Екатеринбурга возглавил бывший сотрудник МВД

17:10 | 13.11.2018

Бывший заместитель начальника Уральского управления материально-технического снабжения МВД Андрей Парунин возглавил Счётную палату Екатеринбурга. Сегодня его кандидатуру утвердили на заседании городской думы. Других претендентов на должность не оказалось.



В 1997–1998 годах Парунин работал оперуполномоченным в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Свердловской области. С 1998 года по май 2018 года проходил службу в Уральском окружном управлении материально-технического снабжения МВД России, там он прошёл путь от инспектора-ревизора до заместителя начальника управления.



Напомним, что ранее возглавлявший Счётную палату Алексей Бубнов 16 октября был назначен заместителем главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.