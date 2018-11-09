Утром на Авиационной горел частный дом: повреждены стены и кровля

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Авиационной загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 08:46.Прибывшие на место сотрудники МЧС не дали огню перекинуться на соседние здания. Пострадавших нет.В итоге огнём оказались повреждены стены, кровля и внутренние перегородки дома, сгорели два автомобиля и деревянные надворные постройки.