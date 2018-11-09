Из-за пожара в Екатеринбурге эвакуировали школу

16:08 | 13.11.2018

Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

Сегодня днём произошёл пожар в школе № 93 на улице 8 Марта. Из здания эвакуировали 254 человека, из них школьников 227. Информации о пострадавших не поступало.



О пожаре стало известно в 14:43. Горел пристрой к отдельно стоящему спортивному залу школы. Площадь пожара составила 15 кв. м.



«В течение 15 минут пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение. Огнеборцы ведут проливку и разбор сгоревшего спортивного инвентаря. На месте работают 32 человека, 7 единиц пожарно-спасательной техники», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.