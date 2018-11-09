Вынесен приговор двум мужчинам, которые везли в Екатеринбург 200 граммов кокаина

15:55 | 13.11.2018

62info.ru

В Нижних Сергах вынесен приговор Владимиру Борисову и Евгению Шишко. Они осуждены на 13,5 и 12,5 лет строгого режима соответственно.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в августе 2017 года Борисов, находясь в Эстонии, купил у неустановленного лица не менее 202,79 грамма кокаина. Затем перевёз наркотик через границу на территорию Ленинградской области, где его на автомобиле ждал Шишко.



Злоумышленники были задержаны по пути в Екатеринбург, на 290-м километре Пермского тракта, в районе посёлка Дружинино.