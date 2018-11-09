Последняя в этом году: в выходные екатеринбуржцев вновь ждёт сельхозярмарка

15:36 | 13.11.2018

vechorka.ru

В ближайшие выходные, 17 и 18 ноября, на площади 1905 года в Екатеринбурге в очередной раз пройдёт сельскохозяйственная ярмарка – она станет последней в этом сезоне.



Екатеринбуржцев приглашают за покупками мясной и рыбной продукции, деликатесов, овощей, грибов, мёда, молока. Также здесь будут представлены тёплые вещи: туники, варежки, платки и многое другое.



В этом сезоне на площади 1905 года прошло 14 ярмарок, которые посетили более 200 тысяч человек. Как сообщили в МКУ «Выставки и ярмарки», ярмарки продолжат работать весной.