Свердловские депутаты приняли законопроект о бюджете на 2019 год

14:59 | 13.11.2018

Сегодня, 13 ноября, депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении приняли законопроект о бюджете на 2019 год и плановый период.



Доходы бюджета в следующем году составят 239,2 млрд рублей, расходы – 245,7 млрд. Дефицит – 6,5 млрд. Межбюджетные трансферты муниципалитетам запланированы в объеме 98 млрд.



164,3 млрд планируют направить на социальную сферу: социальную политику (70,5 млрд), образование (65,2 млрд), здравоохранение (22,2 млрд), физическую культуру и спорт (3,3 млрд), культуру (3,1 млрд). Дорожный фонд составит 14,8 млрд.



«Отмечу, что ко второму и третьему чтению законопроекта основные параметры бюджета изменятся, ожидаем, что при подготовке к рассмотрению Государственной Думой проекта федерального бюджета ко второму чтению Свердловской области будут выделены дополнительные межбюджетные трансферты», – сказала Галина Кулаченко.



Не все депутаты поддержали бюджетный законопроект. Так, Александр Ивачев выразил недовольство в связи с тем, что крупные суммы будут выделены на «Титановую долину», конгресс-холл в Екатеринбурге и другие проекты, а Вячеслав Вегнер предложил забрать деньги у Департамента молодежной политики, возглавляемого Ольгой Глацких, позволившей себе скандальное высказывание о молодёжи.