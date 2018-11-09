В уральской столице открыли Генконсульство Узбекистана

Сегодня, 13 ноября, в Екатеринбурге по адресу улица Карла Либкнехта, 22, открылось Генеральное консульство Узбекистана. У здания подняли флаг республики.Первым генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге стал Абдусалом Хатамов. Он сообщил, что консульский округ открывшегося генконсульства включает Свердловскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.«Мы будем оказывать консульскую правовую помощь, а также будем работать для укрепления экономических взаимоотношений Республики Узбекистан со Свердловской областью и другими регионами», – сказал консул.Ранее консульства Узбекистана работали только в Москве и Новосибирске.