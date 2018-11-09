На улице Мельникова прорвало трубу, пар поднимается высоко над домами

Сегодня утром произошла коммунальная авария на улице Мельникова в Екатеринбурге – прорвало трубопровод диаметром 500 мм. Горячая вода затопила улицу, пар поднялся выше домов. Фотографии очевидцы публикуют в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».«На Мельникова. Не видно ничего даже в метре на перекрёстке с Барбюса, все едут с аварийкой. Затоплено в уровень бордюра», - написал местный житель.В пресс-службе ЕТК сообщили, что сейчас оценивается масштаб повреждения. Сроки ликвидации аварии пока неизвестны.