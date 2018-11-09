На Урале будут судить мошенников, которые под видом бывших работников взыскивали долги по зарплате с предприятий

13:09 | 13.11.2018

vesti.la

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело по обвинению группы из семи человек в мошенничестве в особо крупном размере.



По версии следствия, злоумышленники через суд с помощью подложных документов взыскивали с предприятий долги по зарплате, хотя никогда там не работали. Таким способом мошенники получили более 2,4 млн рублей.



Кроме того, злоумышленники хотели похитить со счёта частного охранного предприятия более 9,4 млн рублей, однако из-за отсутствия денег на счёте завершить преступление также не удалось.