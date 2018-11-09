Депутат Госдумы выступил против передачи долгов граждан за услуги ЖКХ коллекторам

12:41 | 13.11.2018

Фото: http://торощин.рф

Депутат Государственной думы РФ Игорь Торощин выступил против инициативы передачи долгов граждан за услуги ЖКХ коллекторским агентствам. Ранее о возможности сотрудничества с коллекторами заявили в «Росводоканале» и «Мосэнерго».



– Данная инициатива в корне противоречит не только здравому смыслу, но и действующему законодательству. Все мы помним жуткие новостные сводки о «работе» таких агентств, когда сотрудники этих полукриминальных организаций переусердствовали с выбиванием в прямом смысле долгов с граждан. Причины долгов бывают у всех разные. Многие люди отказываются платить управляющим компаниям за некачественные услуги ЖКХ: за неотапливаемые квартиры, за отсутствие горячей воды, вечную грязь во дворах и подъездах. Я не уверен, что частные коллекторские конторы будут разбираться в причинах долгов. Для них важно получить деньги здесь и сейчас. И неважно, кто будет перед ними – злостный неплательщик или многодетная мать, – говорит Игорь Торощин.



Напомним, что в селе Щелкун Свердловской области ситуация с долгами по ЖКХ приняла ровно иной оборот. Сначала в суд на местного мужчину подали представители ЖКХ «Южное», его долг достиг почти 200 тысяч рублей. Коммунальщики иск выиграли, для собственника квартиры это обернулось неприятными последствиями – прямо перед Новым годом у него оказались заблокированы все карты, с них списали всю зарплату и отпускные.



Тогда мужчина решил подать ответный иск – за недобросовестное содержание дома. К решению вопроса подключились юристы и эксперты. В результате иск мужчина выиграл, суд обязал МУП ЖКХ «Южное» выплатить ему 720 тысяч рублей. На днях в село даже приезжала съемочная группа телеканала НТВ, сделавшая сюжет на эту тему.