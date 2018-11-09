Директор екатеринбургской школы, укравшая из бюджета более 90 тысяч рублей, получила условный срок

12:09 | 13.11.2018

yuga.ru

В Екатеринбурге к двум с половиной годам условно приговорена 44-летняя бывшая директор одной из средних школ, признанная виновной в мошенничестве и служебном подлоге.



Установлено, что в 2016 году директор фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность уборщицы и лаборанта. При этом женщина сама получала зарплату за сотрудницу, которая по факту никогда не работала в школе. Ущерб составил более 90 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, подсудимая полностью признала вину, с учётом смягчающих обстоятельств ей назначен условный срок.