В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил ребёнка и скрылся

11:57 | 13.11.2018

отдел пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

ГИБДД разыскивает водителя, который накануне сбил ребёнка в Екатеринбурге.



ДТП произошло утром 12 ноября, около 07:55, у дома № 4 на улице Никонова. 11-летний мальчик шёл в школу: он переходил проезжую часть на зелёный свет и был сбит автомобилем неустановленной марки. Водитель тоже двигался на зеленый, но он должен был предоставить преимущество пешеходу.



В итоге ребёнок получил ушибы и ссадины.



Очевидцев ДТП просят звонить по телефонам 8 (950) 201-27-89, 02 или прийти в ГИБДД: ул. Кишиневская, 35, кабинет № 2. Конфиденциальность гарантируется.