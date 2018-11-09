В субботу центр Екатеринбурга перекроют из-за эстафеты огня Универсиады-2019

11:21 | 13.11.2018

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В ближайшую субботу, 17 ноября, в Екатеринбурге пройдёт эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады. 20 уральцев пробегут с факелом по проспекту Ленина. Маршрут начинается от здания УрФУ (проспект Ленина, 51), доходит до площади 1905 года, где предусмотрен разворот и обратное движение до главного корпуса УрФУ (улица Мира, 19).



В связи с эстафетой с 11:30 до 13:30 будет перекрыто движение всех видов транспорта по проспекту Ленина (от Хохрякова до Мира). Также в районе примыкания к Ленина закроют проезд по улицам Тургенева, Красноармейской, Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, 8 Марта, Вайнера, Луначарского, Бажова, Восточной, Мичурина, Мира и Гагарина.



Кроме того, в границах Мира – Первомайской – набережной Рабочей Молодежи – Антона Валека – Хохрякова – Малышева за три часа до эстафеты запретят розничную продажу алкоголя, ограничение продлится ещё час после окончания мероприятия.



Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в торжественной церемонии примут участие мэр Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который зажжёт чашу огня.



Напомним, что факел пронесут уральцы, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах.



XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.