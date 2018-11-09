На станции Екатеринбург-Пассажирский задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины в Перми

10:52 | 13.11.2018

vistanews.ru

На станции Екатеринбург-Пассажирский задержан пассажир поезда «Новый Уренгой – Казань» – ранее судимый 22-летний уроженец Перми, подозреваемый в убийстве женщины.



Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, труп жительницы Перми 1974 года рождения был найден 5 ноября в лесном массиве Мотовилихинского района. С того времени молодой человек находился в розыске. Кроме того, он находился под наблюдением, так как подозревался в распространении наркотиков в Екатеринбурге.



При задержании у пермяка нашли 10 брикетов гашиша (более 1 кг). Сейчас подозреваемый доставлен в Пермь. Возбуждено два уголовных дела.