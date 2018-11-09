В Екатеринбурге алиментщика арестовали на 10 суток

10:34 | 13.11.2018

in-news.ru

В Екатеринбурге суд принял решение о 10-дневном аресте горе-отца, не желавшего платить деньги на содержание своей 4-летней дочери.



С 2017 года 26-летний екатеринбуржец должен платить алименты в размере 1/4 заработка, однако мужчина уклонялся от выплат, объясняя это отсутствием постоянного заработка.



Летом 2018 года мужчина устроился на работу, но алименты платить не начал. В день рождения дочери он даже не удосужился купить подарок, отмечают в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



В итоге был составлен протокол об административном правонарушении, и в тот же день суд арестовал должника на 10 суток.