На Уралмаше Renault Logan попал под полуприцеп грузовика

Ночью в Екатеринбурге на улице 22-го Партсъезда произошло ДТП: около 02:00 автомобиль Renault Logan, двигаясь со стороны улицы 40 лет Октября в сторону Машиностроителей, выехал на встречную полосу, где врезался в припаркованный полуприцеп грузовой машины, передаёт пресс-служба «СОВЫ».В результате водитель получил различные травмы, его зажало в салоне. Спасатели МЧС извлекли мужчину и передали его медикам.Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель – мужчина 1987 года рождения – ранее восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.