Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел садовый дом и две бани

09:40 | 13.11.2018

temasaratov.ru

Сегодня ночью в коллективном саду на Московском тракте произошёл пожар. Сгорели садовый дом, две бани и деревянные надворные постройки. Площадь пожара составила 130 кв. м.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера пожаротушения в 03:22. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники, 18 человек личного состава.