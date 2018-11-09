Странный лёд на Плотинке обнаружили жители Екатеринбурга

23:08 | 12.11.2018

Фото: URA.RU

Сегодня жители Екатеринбурга, прогуливавшиеся по излюбленному месту всех горожан – Плотинке – обнаружили странную находку. Словно маленькие дымовые кольца, замёрзшие льдинки плавали на ещё жидкой воде. Фотографиями с журналистами поделились очевидцы.



«Проходил сегодня по Плотинке вместе с друзьями примерно в 13:30. Народу практически не было. Обратили внимание на странный лед. Впервые видели, чтобы вода замерзала такими полукругами. Даже представить не могу, что могло произойти», — рассказал очевидец нашим коллегам из URA.RU.



Отметим, температура в центре уральской столицы в дневное время 12 ноября держалась на уровне 4— 6 градусов ниже нуля. Причём поскольку эта неделя – всего вторая из числа тех, когда в городе уже стояла отрицательная температура, то вода в реке просто не успела замёрзнуть. Осадков в виде дождя или крупных хлопьев снега не было.