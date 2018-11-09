Екатеринбургский драматург Николай Коляда оспорит своё уголовное наказание

22:41 | 12.11.2018

Фото: 66.ru

Уже завтра, 13 ноября, свердловский областной суд рассмотрит апелляцию Николая Коляды на обвинительный приговор, который в середине сентября вынес Кировский районный суд Екатеринбурга. Тогда за автомобильную аварию, по итогам которой Коляда проходил обвиняемым, его обязали выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей и ограничили свободу на полтора года.



Примечательно, что сразу после суда Николай Коляда заявлял, что подавать апелляцию не станет.



— Царица небесная, слава богу, все закончилось! — сказал тогда, в середине сентября, Коляда. — Адвокат предложила обжаловать, но я отказался. Выплачу эти 200 тысяч, не целиком, конечно, по 50, но выплачу. И он ещё подаст гражданский иск, посмотрим, сколько там присудят.



ДТП, из-за которого Коляде грозит уголовная ответственность, произошло в июле прошлого года. Коляда ехал по дублёру Сибирского тракта на Renault Duster, за ним — Hyundai Santa Fe. На полосе был снят асфальт из-за ремонта, и драматург стал перестраиваться на соседнюю, отремонтированную полосу.



Машину занесло, и в неё въехал Hyundai Santa Fe. После столкновения оба авто улетели в кювет. Пассажир Hyndai Кирилл Генералов, по его словам, получил травму позвоночника и попал в больницу, после чего лишился постоянной работы и заработка Коляда и водитель второй машины, который, кстати, не появился ни на одном судебном заседании, не пострадали.