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21:51 | 12.11.2018
Фото: caoinform.ru
Высокинский дал шанс появлению канатной дороги в Екатеринбурге
«Мы посмотрим эффективность использования канатных дорог, которые работают в Нижнем Новгороде, Нью-Йорке. Это большие транспортные схемы, средняя скорость движения канатной дороги составляет 20–30 км/ч. Мы посмотрим, можно ли использовать это у нас», – уточнил мэр.
Высокинский добавил, что строительство канатной дороги обойдётся Екатеринбургу в разы дешевле, чем укладка тех же самых трамвайных путей. Глава города уже придумал, как канатная дорога будет использоваться в первую очередь.
«Мы смотрим, можно ли использовать это у нас, в том числе соединить станцию метро "Ботаническая" с микрорайоном Академический, посмотреть, как это будет работать с другим микрорайоном – Химмашем», – отметил он.
Ранее сообщалось, что в случае проведения в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в городе могут появиться новые виды общественного транспорта, например монорельсовая дорога, которая свяжет площадку проведения выставки вблизи аэропорта Кольцово и центральную часть Екатеринбурга. Также в городе могут проложить водный канал, по которому посетители выставки смогут перемещаться между шестью точками площадки. На лодках, гондолах или по мосту – пока не решили.
Кстати, не так давно канатную дорогу открыли в Москве на Воробьёвых горах. Протяжённость этого пути небольшая – на 700 метров всего 3 остановки. Воздушный транспорт соединяет станцию метро «Лужники» с Воробьёвской набережной, то есть делает возможным перемещение с одного берега Москвы-реки на другой.
Фото: вот так в Москве выглядит недавно построенная канатная дорога
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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