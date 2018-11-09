Армения готова поддержать Екатеринбург в гонке за право принять ЭКСПО

21:08 | 12.11.2018

Фото: oblgazeta.ru

Армения поддержит Екатеринбург в борьбе за ЭКСПО-2025. Об этом на брифинге после встречи с главой Свердловской области заявил чрезвычайный и полномочный посол Армении Вардан Тоганян.



В своём выступлении дипломат отметил лучшие качества уральской столицы, которые отличают ее от других российских городов.



«Преимущество Екатеринбурга в том, что это один из крупных городов России, промышленный и культурный центр. Здесь состоялись десятки и даже сотни международных саммитов, выставка «ИННОПРОМ». Город вполне способен провести это мероприятие без больших затрат и новых урбанизационных проектов», – сказал Тоганян.



Напомним, окончательное решение о месте проведения ЭКСПО-2025 будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок 23 ноября. Города – соперники Екатеринбурга: японская Осака и азербайджанский Баку.