Александр Высокинский рассказал о реновации жилья в Екатеринбурге

17:30 | 12.11.2018

typical-moscow.ru

В Екатеринбурге планируется провести реновацию ветхого и аварийного жилья. Ожидается, что под неё попадут одноэтажные или двухэтажные дома, а также, возможно, пятиэтажные, сообщил в ходе сегодняшней пресс-конференции глава города Александр Высокинский.



«Тема реновации у нас затрагивает не только одноэтажные или двухэтажные дома. Нам нужно серьезно задумываться о хрущёвках, о пятиэтажных домах. Объективно (этот) жилфонд выработал свой ресурс. Мы сейчас находимся на стадии разработки идеологии, что-то постараемся показать в декабре-январе», - цитирует мэра ТАСС.



На месте снесённых домов к 2035 году должна разместиться «многофункциональная застройка». К проекту планируют привлечь частных застройщиков.