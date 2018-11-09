Свердловские дзюдоисты завоевали три медали на первенстве России среди юниоров

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, проходившее в минувшие выходные в Тюмени, завершилось более чем успешно для команды Свердловской области. Благодаря отличному выступлению наших спортсменок сборная области заняла первое место в общекомандном зачёте среди девушек.Золото в командную копилку принесла воспитанница тренера Владимира Пестича – Вера Сенаторова, выступающая в весовой категории до 70 кг. Вера, обойдя четырёх соперниц из Центрального, Сибирского, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов, в финале одержала победу над своей извечной соперницей – дзюдоисткой из Челябинской области Викторией Лихачёвой.«У нас с Викторией даже счёт есть, пока, правда, 4:3 в её пользу, но это еще только начало! Вообще, когда ехала на соревнования, рассчитывала на финал, очень рада, что у меня всё получилось и я стала первой. В прошлом году, например, была всего лишь седьмой. Безусловно, на этот результат пришлось поработать, но важен результат, и я его добилась. Хочу поблагодарить своего тренера и всю нашу команду, которая оказывала поддержку на всех стадиях подготовки», – сказала Вера после победного поединка.Еще одна представительница женской части команды Свердловской области, Ольга Михеева, подопечная тренеров Ольги Селяниной и Максима Федосеева, дойдя до финала, проиграла представительнице хозяев соревнований Любови Орловой и стала второй в категории свыше 70 кг, принеся в копилку сборной серебро.Всего спортсмены сборной команды Свердловской области по дзюдо привезли домой три медали: золотую и две серебряные.