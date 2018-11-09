В Серове возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты на предприятии

17:05 | 12.11.2018

vmogileve.by

В Серове на предприятии ООО «СевУралЭнергоЛес», занимающемся лесопереработкой, образовалась задолженность по зарплате перед 67 работниками в размере более 3,7 млн рублей.



На данный момент часть задолженности – более 778 тысяч рублей – погашена. Тем не менее по факту невыплаты зарплаты более трёх месяцев из корыстной и иной личной заинтересованности руководства предприятия возбуждено уголовное дело.



«Серовская городская прокуратура принимает меры, направленные на восстановление трудовых прав работников предприятия», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.