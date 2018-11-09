Ольгу Глацких не будут увольнять за скандальное высказывание о молодёжи

16:43 | 12.11.2018

Департамент информационной политики Свердловской области

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство ничего не должно молодёжи, сохранит должность. По информации СМИ, чиновница отделается выговором.



По другим данным, Ольга Глацких напишет заявление об увольнении по собственному желанию.



Напомним, ранее в Сети появилось видео, где Глацких заявила: «На сегодняшний день получилось так, что у молодёжи, в подрастающем поколении, складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать». После такого заявления Глацких временно отстранили от должности.