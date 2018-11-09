В Нижнем Тагиле планируют на 20 % сократить выбросы от предприятий

16:22 | 12.11.2018

om1.ru

В Нижнем Тагиле в соответствии с майским указом президента к 2024 году необходимо снизить выбросы в атмосферный воздух на 20 %. На данный момент Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разработало план из 19 мероприятий, которые позволят улучшить экологическую обстановку в городе. Для этого в модернизацию производственного оборудования крупных предприятий будет вложено более 2 млрд рублей.



«Всего проект комплексного плана сегодня содержит 19 мероприятий, которые будут реализовывать промышленные предприятия города. Из них пять мероприятий обязуется выполнить НТМК, три – Высокогорский ГОК, семь – Уралвагонзавод и четыре – МУП "Тагилэнерго"», – рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.



По словам министра, реализация плана должна привести к снижению выбросов на 18,5 %. Чтобы добиться 20%-го результата, планируется сокращение выбросов от средних и мелких предприятий.