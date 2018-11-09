Завтра в Екатеринбурге откроется Генеральное консульство Узбекистана

15:51 | 12.11.2018

vlast.kz

Завтра, 13 ноября, в Екатеринбурге, по адресу ул. Карла Либкнехта, 22, откроется Генеральное консульство Узбекистана. В 10:30 пройдёт торжественная церемония поднятия флага, в которой примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов.



Кроме того, в 9:30 в конференц-зале гостиницы «Атриум Палас Отель» начнётся презентация туристического потенциала республики «Путешествуй по Узбекистану!», сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.