В Екатеринбурге установили 80 табличек о запрете перехода по льду

13:24 | 12.11.2018

В Екатеринбурге по периметру Городского пруда и у других водоёмов установили таблички о запрете перехода по льду.



«Всего в Екатеринбурге около 80 таких табличек. Их устанавливают с началом ледостава и убирают уже весной. В этом году работа уже проведена в полном объёме», – сообщили в пресс-службе городской администрации.



По словам специалистов, чаще всего несчастные случаи возникают по вине самих жителей. Напомним, что особенно опасен белый или с желтоватым оттенком матовый лед.