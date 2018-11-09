Использовали автомат и травматический пистолет: на Урале ищут пострадавших от группы вымогателей

В Свердловской области возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Фигурантами являются трое молодых людей. У них изъято оружие – предмет, похожий на автомат, и травматический пистолет, сообщает пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.Накануне в полицию обратился 21-летний пострадавший, который рассказал, что после вечеринки в компании трёх девушек от него потребовали заплатить деньги, которые якобы пропали, когда молодой человек впустил в квартиру одной из девушек неизвестного мужчину.Молодому человеку назначили встречу, где на него напали вооружённые мужчины: брызнули в лицо из перцового баллончика, избили, после чего в багажнике вывезли за город.«Когда парень отказался платить, злоумышленники пригрозили его убить, открыли стрельбу вблизи головы и ранили в ногу. Мужчине дали срок, чтобы он вернул деньги с процентами, затем оставили одного в лесу и уехали. Добравшись с трудом на попутках домой, потерпевший сообщил о случившемся представителям МВД», - рассказал полковник Горелых.Сейчас подозреваемые задержаны. Они признали свою вину. Полиция разыскивает других возможных пострадавших от действий этой группы. Контактный телефон: 8 (343) 297-55-55.