Строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург планируют начать в 2021 году

12:05 | 12.11.2018

rtp.expert

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург возможно начать в 2021 году, сообщил генеральный директор Хозяйственного партнёрства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов в ходе заседания Наблюдательного совета, прошедшего под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.



«Стадия обоснования инвестиций завершена, получено положительное заключение технологического и ценового аудита. Наша следующая первоочередная задача – завершить формирование консорциума партнеров для стадий проектирования и строительства. Мы рассчитываем запустить изыскания и разработку проектной документации в 2019 году, чтобы выдержать стратегические сроки реализации проекта, получить заключение Главгосэкспертизы до конца 2020 года и выйти на строительство в 2021 году»,– сказал Сергей Бревнов.



Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Предполагается, что она станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск, третий по величине центр экономического роста в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. По предварительным оценкам, ВСМ сократит время в пути до 1 часа 10 минут вместо нынешних пяти часов.