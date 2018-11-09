Екатеринбургская прокуратура заблокировала сайты, где продавали опасный для жизни препарат

11:45 | 12.11.2018

avopix.com

По требованию прокуратуры Железнодорожного района Екатеринбурга заблокирован доступ на четыре сайта, где размещалась информация о продаже запрещённого в России препарата – жиросжигателя, в состав которого входит токсичное вещество, используемое при производстве красителей.



Как отмечают в пресс-службе свердловской прокуратуры, данное вещество оказывает крайне негативное влияние на организм человека, вплоть до летального исхода.



В настоящее время указанные сайты включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.